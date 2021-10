Pellegrini recupera, a Torino ci sarà

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma almeno su Pellegrini può tirare un sospiro di sollievo. Il capitano è tornato a disposizione di Mourinho e sarà disponibile per la sfida di domenica contro la Juventus. Il trequartista era tornato debilitato dagli impegni della Nazionale per una sindrome influenzale che lo aveva costretto a saltare il primo allenamento della settimana. Ma ieri Pellegrini è tornato al Bernardini per cominciare a lavorare anche in vista del big match. Da oggi riprenderà ad allenarsi con la squadra per studiare le mosse anti Juve e cercare di vincere la sua prima partita all’Allianz Stadium.

Nel match di due stagioni fa vinto per 3-1 dai giallorossi Pellegrini non era stato convocato per rottura del setto nasale. Adesso la speranza è di trovare un successo importantissimo per il cammino della Roma in campionato, che sarebbe il primo contro la Juventus con la fascia da capitano al braccio. Tralasciando il capitolo centravanti, la formazione di Mourinho ha ben pochi dubbi. Tra i pali ci sarà Rui Patricio, davanti a lui naturalmente Karsdorp a destra, Mancini-Ibanez al centro e Calafiori a sinistra. Forse, perché è ancora ballottaggio con Vina, che rientrerà in Italia soltanto sabato. A rigor di logica dovrebbe giocare Calafiori, ma Mourinho potrebbe chiedere uno sforzo in più al sudamericano per avere un giocatore con più esperienza. A centrocampo nessun dubbio: Cristante e Veretout, con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti.