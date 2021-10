Pellegrini mostra i gradi alla Signora

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – La prima volta da capitano allo Stadium è quasi un altro esame per Lorenzo Pellegrini. Non ha giocato le ultime due in casa della Juventus: quella del 7 febbraio e quella del primo agosto del 2020. Quella è stata l’unica vittoria della Roma in casa bianconera, ma questa volta sarà una sfida vera e Lorenzo si è preparato per essere protagonista. La Juventus lo aveva corteggiato quando era ancora al Sassuolo e poi anche quando era appena tornato alla Roma, quando il capitano non ha mai voluto far valere quella clausola da 30 milioni che c’era.

Leggi anche: In ottocento per spingere i giallorossi

Pellegrini alla guida della Roma di Mourinho contro gli amici in azzurro. Il capitano ha un bel rapporto con Immobile e Belotti, ma anche con gli juventini che giocano in Nazionale, in particolare con Chiesa e Bernardeschi. Con Manuel Locatelli ha in comune soltanto il passato nel Sassuolo. L’ex Milan è arrivato in Emilia nel 2018, quando i rossoneri non hanno più creduto in lui. La Roma, invece, non ha mai smesso di credere in Pellegrini.