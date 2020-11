Pellegrini, firma in agenda entro l’inizio del 2021

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il prolungamento del contratto di Lorenzo Pellegrini è in agenda. Il contratto del centrocampista romano, in scadenza nel 2022, sarà discusso a breve. Il primo in ordine di tempo per i Friedkin è quello di Mirante, che va a scadenza a giugno. Molto probabilmente l’ufficializzazione del nuovo contratto di Pellegrini arriverà con l’inizio del 2021. Il ragazzo e la Roma sono convinti di proseguire insieme, lui e Zaniolo sono i punti fermi per il futuro nelle idee della nuova proprietà. Lorenzo attualmente guadagna due milioni l’anno più bonus, ha la possibilità di salire a tre. La società sembra disposta ad accontentarlo, ma la condizione necessaria è l’eliminazione della clausola rescissoria fissata a 30 milioni. La Roma vede in Pellegrini il futuro capitano giallorosso.