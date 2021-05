Pellegrini, di romani c’è solo lui

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Lorenzo Pellegrini sarà l’unico romano in campo questa sera, con Cataldi sponda laziale che si siederà in panchina. Lui, che avrebbe voluto chiudere in un altro modo questa stagione, prima di essere stato calciatore è stato tifoso e sa quanto è importante la stracittadina per il popolo giallorosso. Alla Lazio ha già segnato: era il 29 settembre del 2019 quando di tacco sorprese Strakosha firmando il vantaggio. Allenatore all’epoca era Di Francesco e l’ex Sassuolo era subentrato all’infortunato Pastore. Lorenzo è un ragazzo dal cuore d’oro ed è molto amico di Ciro Immobile, cosa inaccettabile per parte della tifoseria. A inizio partita i due, capitani, si stringeranno la mano e per 90 minuti saranno rivali.