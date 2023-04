Pellegrini: “Con la Samp partita fondamentale. Non sono contento di quanto ho fatto fin qui”

Lorenzo Pellegrini ha parlato prima di Roma–Sampdoria. Di seguito le parole del capitano giallorosso.

PELLEGRINI A DAZN

Dopo la pausa come arrivare la Roma?

Arrabbiata e con la voglia di vincere questa partita perché è fondamentale per il continuo del campionato.



Il derby con la Lazio può aver lasciato scorie?

È normale che perdere una partita, uno scontro diretto con una squadra che si gioca il nostro stesso obiettivo sia frustrante, per questo dobbiamo ripartire, vincendo la partita e facendo una bella prestazione.

Ti manca il gol? Ti pesa?

È normale che sia così, do sempre tutto me stesso per i compagni e per quelli che lavorano con noi, però ovviamente non sono contento di quello che è il mio score fin qui. Ci sono ancora obiettivi che inseguiamo e spero di uscire il prima possibile.