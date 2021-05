Pedro: “Stagione con alti e bassi. L’obiettivo per la prossima è fare meglio” – FOTO

Per la Roma si è conclusa una stagione piena di alti e bassi. I giocatori ne sono consapevoli così come scrive Pedro tramite il suo profilo Instagram. Lui è uno di quelli che ha iniziato fortissimo prima di smarrirsi per diversi mesi. In queste ultime partite, però, ha ritrovato un po’ di brillantezza. Queste le sue parole:

“Grazie a tutti per questa prima stagione trascorsa con la Roma. È stata una stagione con alti e bassi. L’obiettivo per la prossima è fare meglio e raggiungere i nostri obiettivi. 𝐅𝐎𝐑𝐙𝐀 𝐑𝐎𝐌𝐀! 🐺🟡🔴“.