Pedro: “Spero di vincere il derby. Su Pes sono troppo lento” – VIDEO

Il Pro Player di PES della Roma Emiliano Spinelli ha intervistato Pedro nel corso di un match tra i due disputatosi sul noto videogioco. Ecco le parole dell’ex Chelsea:

Sei arrivato a Roma questa stagione quali sono le tue sensazioni in vista del tuo primo Derby della Capitale?

Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma, è il primo anno ma è difficile perché quando giochi senza tifosi le emozioni non sono le stesse.

Adesso che hai vissuto per più di un anno in Italia, qual è il tuo pensiero riguardo a quanto questo Derby significhi per i tifosi giallorossi?

È incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo derby contro la Lazio.

Come paragoneresti le tue caratteristiche in eFootball PES in confronto alle tue abilità reali?

Sicuramente la velocità, sono troppo lento nel videogioco.

⚽️🤝🎮 Watch @_Pedro17_ & @TheSVenom discuss the upcoming derby and see Venom compete in the Derby Digitale della Capitale against Lazio only on eFootball PES 2021!

Join your Giallorossi in Matchday now until May 17 ➡️ https://t.co/W82ErFRiLs

DAJE ROMA 🐺 #PES2021 @officialpes pic.twitter.com/JJGtKQAU30

— AS Roma Esports (@ASRomaEsports) May 13, 2021