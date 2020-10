Pedro, prima gemma e la Roma fa festa

Il Messaggero (U.Trani) – Finalmente la Roma. Che irrompe in questo campionato e brinda al 1° successo della stagione e della nuova proprietà. Pedro firma la vittoria, sofferta e di misura (0-1), alla Dacia Arena contro l’Udinese che, dopo 3 partite, è ancora senza punti e reti (unica in serie A). La prestazione dei giallorossi, sotto lo sguardo di Dan e Ryan Fredkin, è sciatta e discontinua. La giocata, gran gol dell’ultimo acquisto di Pallotta (a costo zero), è più efficace del gioco nella notte in Friuli. E comunque utile per riprendere quota in classifica. Bisogna per ora accontentarsi: la rosa è incompleta. È la Roma, e ci mancherebbe altro, a fare la partita. Alzando la difesa e spostando la palla da un lato all’altro. Non rapidamente, però. L’Udinese ha il tempo per sistemarsi davanti a Musso, allineando 5 giocatori. A metà tempo le iniziative che potrebbero indirizzare il match, rimasto però senza reti fino all’intervallo: Mirante respinge sul sinistro centrale di Lasagna e Dzeko spara in cielo davanti a Musso, su lancio di Ibanez e dormita di De Maio che sale in ritardo. Prima del recupero la dormita di Ibanez che poi tenta il recupero, riuscito solo parzialmente, su Lasagna. Respinge Mirante, offrendo comunque a Pereyra l’occasione per il vantaggio: pallonetto e salvataggio sulla linea, in acrobazia, di Mancini. Se il coro stona, ecco il solista a salire sul palcoscenico: Pedro fa subito centro nella ripresa. Bellissimo il 1° gol in giallorosso. Destro potente da fuori, con il palo a far da sponda.