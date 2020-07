Corriere della Sera (G.Piacentini) – Non c’è ancora l’ufficialità ma Pedro si sente già un giocatore della Roma. In questo periodo non sta trovando spazio al Chelsea, così ha già pensato alla sua vita nella Capitale. Nei giorni scorsi la sua fidanzata è venuta a Roma per scegliere una villa non troppo lontano da Trigoria. Fine dei giochi invece per Bianda che andrà in prestito con diritto di riscatto allo Zulte Waregem.