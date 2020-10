Pedro fa sorridere la Roma e Fonseca

La Repubblica (M. Pinci) – Pedro salva la Roma e anche Fonseca. Ma è una vittoria che non risolve i problemi di una squadra che da l’impressione che le potenzialità che ha siano più alte rispetto a quanto trasmette in campo. E’ anche la prima soddisfazione e gioia dei Friedkin, che hanno assistito alla vittoria dalla balaustra del quinto piano del Friuli. L’Udinese, in assenza di quattro titolari, è andata vicina al gol almeno tre volte con Molina, Pereyra e Lasagna ma non è riuscita a concretizzare. L’attacco romanista è un po’ opaco e serve un assist di Becao per mandare in rete Pedro, che segna un gol stupendo e lo dedica alla compagna e ai suoi tre figli.