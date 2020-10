Pedro è la chioccia della Roma giovane anti Young Boys

Corriere della Sera (G.Piacentini) – 85 anni in totale per Kumbulla, Ibanez, Villar e Perez. 13 in meno rispetto al tridente offensivo formato da Dzeko, Pedro e Mkhitaryan. I primi 4 rappresentano il futuro della Roma, ma anche il presente. Questa sera scenderanno in campo contro lo Young Boys che dovrebbe essere l’avversario più tosto del girone. Fonseca sta dimostrando di apprezzare questo mix tra esperti e giovani. La gara contro il Benevento ha lanciato la coppia di spagnoli Villar e Perez che già nella scorsa stagione hanno dimostrato personalità. Per Kumbulla, invece, sarò l’esordio assoluto in competizioni europee per club, mentre ha già giocato da titolare con la sua Albania in Nations League. Ha già dimostrato personalità e nervi saldi come il suo compagno di reparto Ibanez.