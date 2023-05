Paulo Sousa: “Mourinho è un vincente. L’unico ad aver vinto tutte e tre le Coppe europee” .

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha parlato prima della sfida contro la Roma ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Ha sentito Mourinho? Vi siete fatti i complimenti?

“Abbiamo avuto opportunità di farlo già prima di questa partita. Farsi i complimenti a entrambi. Lui rappresenta un valore aggiunto per gli allenatori portoghesi. Quando è uscito dal Portogallo ha fatto bene ed ha aperto al mercato degli allenatori portoghesi. È un vincente, l’unico che ha vinto tutte e tre le Coppe Europee, ho gran rispetto per lui. Sarà un bello stimolo per me e i ragazzi”.