In attesa della chiusura definitiva della Roma per Marcos Leonardo, già si inizia a parlare delle caratteristiche e di quanto potrà dara ai giallorossi e a Mourinho. A Rete Sport è intervenuto l’ex Roma Paulo Sergio che ha promosso l’acquisto dell’attaccante classe 2003 con queste parole: “È un bravo ragazzo, è uno che può fare bene a Roma e fare gol. Giocare lì non è facile perché sei sempre sotto pressione però è uno che ha fatto tante reti. È un giocatore che può fare la differenza e la Roma gli può fare bene. Al Santos ha mostrato maturità“. Mou si appresta ad accogliere il nuovo centroavanti, ma conta anche di averne uno più esperto.