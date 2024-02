Paul Barber (CEO Brighton): “Siamo tra i primi sei-sette club della Premier. Non siamo una palestra per squadre più grandi”

Paul Barber, CEO del Brighton, ha parlato dell’allenatore del club Roberto De Zerbi ai microfoni di BBC Radio. Queste le parole del dirigente della prossima squadra che la Roma affronterà in Europa League:

“Vogliamo che Roberto rimanga il più a lungo possibile perché sta facendo un ottimo lavoro. Non ci vuole una scienza per capire che quando qualcuno fa bene il suo lavoro, vieni seguito dagli altri.

Ma noi siamo tra i primi sei-sette della Premier League, siamo negli ottavi di finale di Europa League e siamo ancora in FA Cup giocando le partite a livelli alti di prestazione. Siamo quindi fiduciosi di avere qui una situazione interessante con cui lavorare e vorremmo restasse con noi.

Dobbiamo liberarci di questa costante convinzione che ‘siamo un club che fa da palestra per i club più grandi, che si tratti di giocatori, allenatori o staff’. In realtà stiamo andando bene. Siamo ancora umili, siamo siamo ancora molto consapevoli delle nostre origini e del percorso che stiamo ancora facendo, ma abbiamo fatto anche un sacco di cose buone e ce ne sono da fare”.