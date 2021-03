Pau Lopez para le critiche e si riprende la Roma – VIDEO

Pagine Romaniste – Non è un segreto che Pau Lopez da qualche mese è più criticato che elogiato. Le prestazioni da alti e bassi lasciano perplessi i tifosi della Roma che ora, però, stanno vedendo un altro portiere. Con i piedi c’è sempre da lavorare, anche se le cose piano piano migliorano, ma i tra i pali la squadra sembra avere una certezza in più, quella che cercava da molto tempo. La sfida con Mirante è stata definitivamente vinta grazie anche all’ausilio di Fonseca e Savorani che l’hanno sempre sostenuto.

Ora Pau Lopez ha ritrovato la fiducia e lo dimostra in porta dove si fa trovare sempre pronto. Giovedì sera è stato decisivo con tre vere prodezze, due di queste con grande riflessi, che hanno permesso alla Roma di sigillare un 3-0 che la mette con un piede nei quarti di finale di Europa League. Non si sa se queste prestazioni garantiranno a Pau Lopez un futuro in maglia Roma, ma quello che è sicuro è che ora Fonseca può contare sul suo numero 1.