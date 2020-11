Pau Lopez: “Contento per la vittoria. La squadra ha fatto una partita quasi perfetta”

Protagonista di una serata tranquilla, in cui è stato impegnato poco o nulla dagli avversari, Pau Lopez ha raggiunto un altro clean sheet, uscendo indenne dalla sfida in casa del Cluj vinta dalla Roma per 2 a 0. Lo spagnolo, che in campionato fino a questo momento ha dovuto lasciare il posto tra i pali ad Antonio Mirante, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la fine della gara. Di seguito, le sue parole dal sito ufficiale del club asroma.com: “Era importante vincere oggi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo giocato molto bene dall’inizio contro una squadra complicata. Abbiamo controllato bene i loro cross. Sono contento per la vittoria, sono contento per la qualificazione“.

Sulla prestazione difensiva della squadra.

La squadra ha fatto una partita quasi perfetta. Il Cluj non ha avuto neanche una chiara occasione da gol. È vero che c’erano calciatori come Spinazzola che non ricoprivano la loro posizione, o come Juan Jesys, che di solito non gioca, ma hanno fatto una partita molto buona e hanno dimostrato all’allenatore che può contare su di loro.