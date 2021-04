Pau Lopez asso di Coppa

Il Messaggero (U.Trani) – Pau Lopez, con la valigia fatta dalla scorsa estate, sembra fatto su misura per la Roma attuale. Incerto in campionato, protagonista in Europa League, proprio come il gruppo giallorosso. La società giallorossa ha provato a piazzarlo sul mercato in estate, senza però riuscire a trovare il club che pagasse il giusto prezzo per evitare la minusvalenza. In Coppa, però, lo spagnolo ha ricostruito la sua immagine. Assente nella notte dell’unica sconfitta nelle 11 partite del torneo continentale a Sofia e imbattuto nella metà dei match giocati.

Contro l’Ajax ha respinto il rigore di Tadic, che ha permesso ai compagni di restare in partita e preparare la rimonta. Non è mai stato specialista, quello di giovedì è stato il quinto rigore parato in carriera, su 35 in cui è stato chiamato in causa. In Serie A ha chiuso senza reti solo 4 delle 19 partite giocate, confermando un rendimento diverso in campionato. Le sue performance in coppa ne rilanciano la candidatura per la prossima stagione. Finora sono stati accostati alla Roma i nomi di Cragno, Gollini, Silvestri e Musso, ma Tiago Pinto è intenzionato a dare la priorità ad altri ruoli, con Pau Lopez che dunque può restare, dipenderà anche da chi sarà l’allenatore.