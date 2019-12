Pastore dentro un’altra eclissi

L’ultima partita di Pastore risale al 10 novembre scorso contro il Parma. Grazie alla cura Fonseca dipingeva calcio su tela, al punto che tra fine ottobre e metà novembre il suo era diventato lo show più atteso del fine settimane. Pastore ha avuto un grande merito: quello di trasformare i fischi assordanti in un tripudio di applausi. La Roma ha comunicato ufficialmente che il ragazzo soffre di un problema all’anca. Dal 23 novembre non si è più allenato costantemente con il gruppo, a parte qualche seduta. Non ce la dovrebbe fare neanche per la Fiorentina e il suo rientro è rimandato al 2020. La Roma continua ad interrogarsi sul suo futuro anche in virtù di uno stipendio pesante da 4 milioni netti fino al 2023. Lo riporta il Corriere dello Sport.