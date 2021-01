Parma: Zirkzee, poi Fazio. Attenzione a Nkoulou

Il Parma cerca sempre di convincere Federico Fazio per rinforzare la propria difesa che nella prima parte di stagione ha fatto acqua da tutte le parti. Attenzione però al possibile sorpasso di Nicolas Nkoulou del Torino. Il club di Krause ha già presentato un’offerta a Cairo. Decisiva sarà la volontà del calciatore.

Cresce l’ottimismo per Zirzkee. Il talento del Bayern Monaco è più vicino che mai anche se si attende il via libera dei bavaresi per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Lo riporta il Corriere dello Sport.