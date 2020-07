Parma, defaticamento per chi ha giocato contro la Fiorentina. Lavoro tattico per il resto del gruppo

Il Parma è il prossimo avversario della Roma, con la gara che si disputerà mercoledì sera, ore 21:45, allo Stadio Olimpico. Gli uomini di D’Aversa sono in un momento negativo, come i capitolini infatti arrivano da tre sconfitte consecutive e contro la Roma cercheranno il riscatto. Oggi i ducali sono tornati al lavoro e, come riportato dal sito ufficiale del club, hanno svolto una seduta d’allenamento mattutina a Collecchio. Defaticante per chi è sceso in campo contro i viola, questo invece il programma seguito dal resto del gruppo: riscaldamento, lavoro tecnico, esercitazione tattica e partita a campo ridotto.