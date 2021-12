Parla Mou. C’è allarme per il campo

Corriere dello Sport (R. Maida) – La notizia è che Mourinho ha deciso di tornare in conferenza stampa prima di una partita di Serie A. Stamattina appuntamento all’insolito orario delle 10, prima dell’allenamento di rifinitura.

Chissà se avrà voglia di parlare anche del terreno di gioco dell’Olimpico, più volte criticato in passato e definito “il peggiore della Serie A“. Le condizioni dell’erba, con il contributo del freddo, non sembrano migliorate come si è visto giovedì durante Lazio-Galatasaray. Tanto che Maurizio Sarri ha parlato di “campo ingiocabile”.

La Roma è reduce da un’altra partita vissuta su una superficie disastra, a Sofia. È un problema che Sport e Salute, proprietario dello stadio Olimpico, deve risolvere in fretta se vorrà evitare altre bacchettate degli allenatore delle squadre romane.