Parla il presidente del Talleres: “Prima o poi Pastore tornerà, ma non ora. Vuole continuare a giocare in Europa”

Nonostante le cessioni di Cengiz Under e Pau Lopez al Marsiglia, la lista degli esuberi in casa Roma rimane lunga. I giocatori che Mourinho non ritiene utili alla causa non partiranno per il ritiro e non si allenano con la prima squadra. Tra questi c’è anche Javier Pastore, per il quale si era vociferato di un ritorno in Argentina, al Talleres, squadra che lo ha visto crescere dalle giovanili. Il presidente del club, Andres Fassi, ha però rilasciato alcune dichiarazioni a La Voz a riguardo. Queste le sue parole:

“Pastore vuole continuare a giocare in Europa. Prima o poi tornerà, ma non ora. Da noi la porta è sempre aperta per lui”.