Paratici su Zaniolo, la Roma è in allarme

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Zaniolo è tornato in campo e ovviamente si è tornato a parlare di lui sul mercato. La Roma non vuole in nessun modo cedere il suo gioiello ma sa che se arrivasse un’offerta importante, sarebbe costretta a prenderla in considerazione. C’è la Juve alla finestra con Paratici che si dimostra interessato, ma la Vecchia Signora attualmente non può sferrare l’attacco anche se lo farà a breve. La sua valutazione oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro. Se ne riparlerà ad agosto quando magari i bianconeri avranno concluso qualche operazione in uscita. Intanto la Roma ha offerto allo United 3 milioni per il prestito oneroso più 15 per l’obbligo di riscatto per Smalling e attende una risposta.