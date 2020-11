Tutto il mondo del calcio piange la scomparsa di Diego Armando Maradona. Anche James Pallotta, ex presidente della Roma, si è unito al cordoglio citando un simpatico aneddoto sull’argentino con un tweet:

“Non dimenticherò mai la prima volta che l’ho incontrato. Gli ho fatto dire Forza Roma“.

Never forget the first time I met him. Got him to say Forza Roma

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) November 27, 2020