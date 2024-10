Il Tempo (L. Pes) – Ora o mai più. Scatta l’ora di Mats Hummels. Il difensore tedesco è stato l’ultimo colpo del mercato estivo della Roma ma deve ancora esordire con la maglia giallorossa. Pescato dal mercato degli svincolati e ufficializzato il 4 settembre, ultimo giorno utile per inserirlo nella lista Uefa, l’ex Dortmund non ha ancora disputato un minuto in stagione, ma giovedì contro la Dinamo Kiev è pronto a scendere in campo dal primo minuto.

Lo ha annunciato, di fatto, lui stesso lo scorso 12 ottobre a margine di un evento con alcuni partner del club: “È un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e non sono riuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e sono pronto. Difficilmente scenderò in campo titolare contro l’Inter, ma giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev”. Dopo i tanti contenuti ironici sui social il difensore (inserito nella top 11 della scorsa Champions League) vuole dare il proprio contributo anche in campo. Anche perché qualora non dovesse giocare nemmeno contro gli ucraini si aprirebbe un vero e proprio caso. Nel frattempo dopo lo scarico di ieri oggi la squadra tornerà ad allenarsi. Previsti diversi cambi di formazione per giovedì, ma El Shaarawy dovrebbe restare ancora fuori.

Foto: [Alex Pantling] via [Getty Images]