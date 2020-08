Ora Fonseca vuole fare le sue verifiche

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Mare, relax, famiglia ma ora testa alla nuova stagione. Tra quattro giorni comincerà e Fonseca sta già studiando dei modi per superare le tante difficoltà del primo anno in giallorosso e voltare pagina. Ovviamente non potrà fare tutto da solo, dovrà essere aiutato molto sopratutto con degli innesti intelligenti dal mercato. Il primo vero nodo cruciale è senza dubbio l’acquisto di Smalling che sarebbe fondamentale per la Roma che verrà. Comunque il portoghese vuole incontrare la dirigenza visto che la decisione di affiancargli un tecnico italiano oltre Tiago Leal, il suo da anni, l’ha presa come una mancanza di fiducia.