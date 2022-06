Oliveira compie 30 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Sergio Oliveira spegne le candeline. Il centrocampista portoghese compie 30 anni. Per celebrarlo, la Roma ha realizzato un video contenente le migliori giocate dei 6 mesi in giallorosso. Il club ha accompagnato il breve filmato con la scritta: “Buon compleanno, Sergio“.

La permanenza di Oliveira a Roma è in dubbio. Tiago Pinto ha chiesto uno sconto al Porto rispetto ai 13 milioni chiedi dai lusitani, poco propensi ad abbassare il costo. Ieri, nell’intervista a Record, José Mourinho ha definito l’ex PAOK “fondamentale” per la stagione conclusasi con la vittoria in Conference League. Non c’è che da aspettare per sciogliere i nodi.