Corriere dello Sport (L. Scalia) – Roma ha contato i tifosi uno dopo l’altro e li ha ringraziati. Il club giallorosso ha lanciato sui social un video emozionante di appena un minuto che ha racchiuso l’intero percorso al botteghino. Il dato è incredibile: le presenze complessive allo stadio sono state 1.701.392. Questo numero racchiude tutte le partite interne di campionato (19), di Europa League (7) e Coppa Italia (1). Il merito è in larga parte dei tifosi ma anche il club ci ha messo del suo andando sempre più incontro alle esigenze di chi vuole vedere Dybala e compagni dal vivo. Come? Abbassando i prezzi, creando dei pacchetti di gare con sconti importanti e agevolando l’ingresso di bambini e ragazzi. Nell’era Friedkin sono stati 57 i sold out consecutivi.