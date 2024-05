Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il dirigente francese, nuovo responsabile dell’area tecnica del club, è sbarcato nella capitale giovedì per cominciare la sua prima avventura in Italia, nel club che lo ha individuato e prelevato dal Nizza per avviare un nuovo mo dello strategico di mercato volto al rafforzamento della squadra ma con un piano più sostenibile. Tutto è pronto per preparare la nuova stagione. Tutto, tranne il piazzamento in Europa che ancora balla tra lEuropa League – matematicamente conquistata – e la Champions che arriverà solo in caso in cui l’Atalanta chiuderà il campionato al quinto posto.

Così ieri il direttore sportivo ha avuto modo di avere un primo confronto con Daniele De Rossi (che ha firmato il rinnovo fino al 2027 e sarà annunciato nei prossimi giorni) con il quale naturalmente sta già parlando del mercato tra entrate e uscite, ma anche dei rinnovi di contratto che andranno discussi nel corso dei prossimi mesi. Da oggi si intensificheranno i lavori per programmare il futuro e le prossime strategie. Abbiamo parlato dell’interessamento della Roma per Bellanova, ed è una prima traccia del piano che starebbe studiando il francese nella prossima finestra di mercato: una politica più “italiana”, totalmente in controtendenza rispetto alle ultime stagioni. Cercare quindi dei nomi che possano rinforzare ulteriormente la colonia azzurra come appunto l’esterno del Torino.