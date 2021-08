Olimpico (mezzo) pieno. Venduti tutti i biglietti come voleva Mourinho

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Tutto esaurito. In altri tempi sarebbe significato uno stadio Olimpico pieno, con oltre 60 mila presenze. Oggi, ancora in lotta con la pandemia, significa che domani sera ad assistere all‘esordio in campionato della Roma di Josè Mourinho contro la Fiorentina ci saranno circa 30 mila spettatori. Dei 28 mila biglietti messi a disposizione per i tifosi giallorossi, ieri sera ne erano stati venduti circa 25 mila: si presume che i restanti 3 mila vadano esauriti entro il fischio d’inizio. Sono rimasti pochissimi tagliandi di curva Sud centrale e laterale, di tribuna Monte Mario e Tevere centrale, mentre sono terminati i post nei Distinti, la Curva Nord e in Tribuna tevere laterale e top. Circa un centinaio, invece, i biglietti venduti nel settore ospiti sui 2.700 riservati ai tifosi della Fiorentina. L’appello di Mourinho non è caduto nel vuoto e molti tifosi hanno risposto positivamente.