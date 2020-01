Olimpico, buche e accuse: il Coni non c’entra più

Non si placa il disappunto dei tifosi per il terreno dell’Olimpico. Dopo le parole di Perotti in molti, sui social e non solo, hanno accusato la Lega e il Coni per la tenuta insufficiente del terreno. Il punto è che il Coni non c’entra più niente, non essendo più il proprietario dello stadio. La proprietà ora è della società governativa Sport e Salute. Comunque, da quanto filtra dalla Roma, il campo domenica era a posto. Lo riporta il Corriere dello Sport.