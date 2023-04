Olanda, Feyenoord-Ajax: gara sospesa a causa dell’accensione di fumogeni da parte dei tifosi di casa

Allo stadio De Kuip di Rotterdam è in corso Feyenoord-Ajax, gara valida per le semifinali di coppa d’Olanda. Secondo quanto riportato da ESPN FC il fischio d’inizio ha subito un ritardo per via del fumo di diversi fumogeni accesi dalla tifoseria di casa che ha poi invaso il terreno di gioco. Le squadre che stavano per scendere in campo sono così dovute tornare negli spogliatoi. La Roma affronterà il Feyenoord tra poco più di una settimana: l’appuntamento per la gara di andata è proprio a Rotterdam giovedi 13 aprile ore 18.45, il ritorno sarà a Roma la settimana seguente, giovedi 20 aprile alle ore 21.00. In entrambe le gare è stata disposta la chiusura del settore ospiti.