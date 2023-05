Oggi parla Spinazzola: il futuro resta un’incognita

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Ci sarà Leonardo Spinazzola oggi alle 14:45, in conferenza stampa al fianco di Mourinho alla vigilia del match con il Leverkusen. Una scelta della società, forse per dare forza ad un calciatore che sta vivendo un momento di difficoltà dopo gli errori (e le critiche) contro le milanesi che hanno tolto alla Roma punti nella corsa Champions.

Del suo futuro ancora non si è parlato: il contratto scade nel 2024, ma un appuntamento per il rinnovo ancora non c’è stato, e non è detto che ci sarà. Se dovesse arrivare un’offerta a fine anno, la Roma potrebbe prendere in considerazione la cessione.