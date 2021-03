Oggi contro i Viola a caccia del riscatto: “Non siamo depressi”

La Repubblica (F.Ferrazza) – Le due partite della Roma viaggiano su binari paralleli: da una parta Fonseca e la squadra, dall’altra i Friedkin che con Fienga e Scalera riprendono a parlare dello Stadio col Campidoglio. L’incontro è andato in scena ieri ed è stato, per ora, interlocutorio. Per ora il club ha comunicato la volontà di creare un nuovo progetto. Questi discorsi saranno ripresi le prossime settimane. Il futuro in campionato, invece, si gioca stasera contro la Fiorentina. “La squadra non è entrata in depressione come invece hanno fatto molti fuori di qui, ho visto i giocatori che hanno capito gli errori fatti e dove migliorare“, ha spiegato Fonseca.