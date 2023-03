Offerto Dani Ceballos, ma è necessaria la Champions

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La Roma sta ragionando su possibili innesti nella rosa da consegnare a Mourinho per il suo terzo anno in giallorosso. Così dopo aver manifestato l’interesse per Singo del Torino e Nzola dello Spezia (Shomurodov potrebbe entrare nel discorso tra i due club), e quello per Frattesi (più difficile rispetto alla passata stagione) e Hjulmand del Lecce (possibile inserimento di giovani nella trattativa), bisogna registrare anche un nuovo nome per il centrocampo.

Dani Ceballos è stato infatti offerto alla Roma da intermediari che si stanno muovendo per attirare l’interesse sul proprio assistito in scadenza di contratto a giugno con il Real Madrid. La squadra spagnola non ha aperto fin qui alcun discorso legato al rinnovo. Ecco quindi l’idea di offrirlo alla Roma di Mourinho che potrebbe garantire al ventiseienne il giusto palcoscenico per trovare finalmente quella continuità che non ha avuto a Madrid fin qui. Lo stipendio è accessibile, al Real percepisce 1,5 milioni di euro a stagione, ma la chiave sarà la Champions. Caballos vuole giocarla, e aspetterà un’offerta da un dub che si qualificherà alla prossima edizione.