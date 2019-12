Nzonzi va verso il Lione

Il direttore sportivo del Lione Juninho Pernambucano, dopo l’urna di Nyon, ha detto: “Andremo con molta convinzione sul mercato di gennaio, l’ideale sarebbe acquistare un giocatore per ruolo“. Il primo della lista è Steven Nzonzi, centrocampista in forza al Galatasaray che lo ha messo fuori squadra a tempo indeterminato a causa di un comportamento inappropriato in allenamento. Rudi Garcia spinge molto per lui e potrebbe essere l’occasione buona per risalire la china partendo dalla patria. Lo riporta il quotidiano TuttoSport.