Nzonzi: “Non sono riuscito a trovare un giocatore che corra in avanti quando ho palla”

Il periodo di Steven Nzonzi, dopo un buon inizio di stagione, è dei più scuri. Il centrocampista è stato fermato dal Galatasaray per indisciplina, ma il francese non ci sta ed ha voluto chiarire che cosa non va nella squadra. Queste le sue parole riportate dal portare turco fanatik.com.tr:

“Non sono riuscito a trovare un giocatore che, quando ho la palla, corra in avanti, che cerchi il passaggio giusto o che si posizioni correttamente per ricevere il pallone e farlo girare. Il problema di questa squadra non è chi gioca davanti alla difesa, ma di chi non fa movimento in attacco. Indipendemente da chi giochi, il problema sarà sempre lo stesso”.