Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, è stato intervistato durante il pre partita di Roma-Udinese. Queste le sue parole:

NUYTINCK A DAZN

La senti un po’ di pressione da parte del mister?

No, io gioco sempre uguale. E’ importante essere pronto mentalmente. Do sempre il 100% e questo aiuta me e la squadra. Mi sento meglio, voglio giocare così.