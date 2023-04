Nuovo stadio a Pietralata, il progetto ora decolla

Il Messaggero (Fer.M.Mag) – Trovato l’accordo fra le diverse sensibilità dei consiglieri di maggioranza in Aula Giulio Cesare e i vertici del Campidoglio: il progetto Stadio della Roma a Pietralata si avvia ad entrare nel vivo delle votazioni sul pubblico interesse. Il calendario è serrato: domani, venerdì, commissione urbanistica per l’espressione del parere (favorevole) poi, le altre, andranno a due a due in congiunta la prossima settimana. Il cronoprogramma decisamente ottimistico prevede di calendarizzare già dal 27 aprile la discussione. Quello più realistico, per il 2 o il 4 maggio. A parte la data, la novità principale è in uno degli emendamenti concordati che inserisce un voto aggiuntivo del consiglio comunale al momento della presentazione del progetto definitivo da parte della Roma con cui l’Aula «prenderà atto» del rispetto delle prescrizioni e delegherà il Sindaco (o un delegato) a partecipare alla Conferenza decisoria in Regione.