Nuovo infortunio per Perotti, Pedro punta la Juve

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Il volto scuro con cui Diego Perotti si è tolto la fascia di capitano e ha lasciato il campo a Cagliari non lasciano presagire nulla di buono. Per adesso l’argentino ha riportato solo un fastidio alla coscia destra ma, considerando lo storico muscolare di Perotti, da anni alle prese con una serie infinita di guai di questa natura, si teme una lesione. Intanto Pedro domani continuerà il lavoro in gruppo alternato a quello differenziato, l’obiettivo è esserci contro la Juventus.