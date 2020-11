Nuovo allarme a Trigoria. Tris di positivi: Pellegrini, Fazio e Santon

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Un anno fa Mkhitaryan era alle prese con gli infortuni. Tra chi diceva che era finito e chi diceva di aspettare, la sintesi perfetta la fece Francesco Totti: “Bisogna vedere come sta fisicamente. Perchè quando sta bene può fare la differenza“. I fatti hanno dato ragione all’ex capitano della Roma, a Miki, a Fonseca che lo ha voluto confermare, e alla Roma stessa. In assenza di Dzeko e insieme a Pedro è il leader della squadra. 37 partite in maglia giallorossi con 13 gol e 12 assist. In questa stagione è a quota 4 reti e 5 assist e non era mai partito così bene dal 2012. Intanto ieri sera brutte notizie da Trigoria visto che sono risultati positivi al Covid Pellegrini, Fazio e Santon.