Nuova sfida con l’Inter a Trigoria

Il Corriere dello Sport (L.Scalia) – Un replay della finale scudetto. Roma e Inter tornano ad affrontarsi oggi in una gara ufficiale (palla al centro alle ore 11) dopo il titolo che lo scorso 31 maggio fu conquistato dai nerazzurri ai supplementari nell’ultimo atto del campionato Primavera. Adesso le cose sono cambiate: la Roma non è più invincibile, ma lotta nella zona nobile della classifica con le big. L’Inter dell’ex Chivu ha invece iniziato la stagione con il freno a mano tirato e si trova in zona retrocessione. Anche perché non ha mai vinto in sei giornate. Stamattina si gioca a Trigoria e non al Tre Fontane perché allo stadio dell’Eur sono in corso dei lavori sul manto erboso da qualche settimana. Davanti si va verso la conferma del tridente con Cherubini e Cassano a supporto di Satriano. Ma c’è Padula che scalpita alla ricerca del gol della rinascita.