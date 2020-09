Non convocato, adesso tra Milik e il Napoli è scontro duro

La Gazzetta Dello Sport (M.Malfitano) – L’esclusione di Arek Milik dai piani tecnici del Napoli è stata ufficializzata ieri, a poche ore dall’amichevole contro il Pescara. Nell’elenco dei convocati il suo nome non c’era, nonostante Gattuso lo avesse utilizzato nelle prime amichevoli. Nelle ultime ore qualcosa è cambiato nel suo rapporto con il Napoli. Il suo trasferimento alla Roma è legato ad un giro di attaccanti che dovrebbe portare Dzeko alla Juventus, ma al momento ci si muove nel campo delle ipotesi. “L’anno scorso siamo stati chiari con lui, sia io che la società. Volevamo che rinnovasse con noi ma non ha voluto”. Nella giornata di ieri l’attaccante polacco ha comunicato a Giuntoli di voler restare ed arrivare a scadenza. Adesso l’ipotesi più probabile è che possa finire alla Roma, con o senza Under di mezzo. Giuntoli ha proposto uno scambio più 10 milioni di euro a favore del Napoli, la Roma ha offerto due giocatori della Primavera.