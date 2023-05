“Noi contro tutti”. Mourinho prepara la semifinale in Europa col motto di sempre

Il Tempo (L. Pes) – Un appuntamento con la storia, un’opportunità di regalarsi un altro trofeo internazionale e la Champions League, un percorso da chiudere in bellezza con chi ha saputo e sa soltanto vincere. La sconfitta contro l’Inter abbatte quasi tutte le residue speranze della Roma di raggiungere uno dei primi quattro posti che significherebbero accesso diretto alla prossima Champions. Cinque punti in quattro giornate e tre squadre davanti in classifica rendono complicatissima, se non impossibile, la missione giallorossa.

La doppia sfida al Bayer Leverkusen dell’11 e del 18 maggio diventa di diritto l’unica ragione che può dare lustro a questa stagione. Mourinho lo sa ed ha cominciato a preparare la semifinale dal post partita in Brianza. Attaccando tutto e tutti e facendo quadrato attorno al suo gruppo. “Noi, da soli, contro tutti” un motto che ha fatto grande la carriera del portoghese e che oggi più che mai regna sovrano a Trigoria. Concetto ribadito con i gesti e le parole al fischio finale del match con i nerazzurri: Mourinho al centro del cerchio giallorosso con i suoi ragazzi.

Per questo ora sul cammino della Roma c’è solo l’Europa. Due gare da affrontare come vere e proprie battaglie sportive contro i tedeschi e poi chissà. Mourinho, di certo, è pronto. La missione è trascinarsi dietro i calciatori come veri e propri adepti per tentare l’impresa. Tutti uniti, ora più che mai, Mourinho guida, Pellegrini e Dybala (come da post social rispondono): la Roma vuole esserci, fino alla fine.