No al ricorso e 5 positivi. Giorno nero per Fonseca, giallorossi senza difesa

La Repubblica (F. Ferrazza) – L’unica buona notizia arriva da Leonardo Spinazzola che non ha rimediato alcuna lesione muscolare ma solo un affaticamento. Per il resto quella di ieri è una giornata da dimenticare: nel giro di un’ora è stata scoperta la positività di Marash Kumbulla ed è stato perso il ricorso per il “caso Diawara“. E’ un vero e proprio cluster a Trigoria: oltre all’albanese sono positivi Dzeko, Fazio, Santon e Pellegrini. Nel frattempo si sta procedendo al reinserimento di Diawara e Calafiori, risultati negativi dopo 21 giorni di isolamento. Postilla dedicata a Pastore: dopo la riabilitazione all’anca in Spagna, spera di tornare a giocare a breve.