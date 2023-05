Nell’intervallo di Roma-Salernitana ci sarà la festa per lo scudetto femminile

Corriere della Sera (G.P.) – Anche contro la Salernitana la formazione Olimpico fa tutto esaurito per la 32ma volta nelle ultime 33 gare casalinghe. Per ringraziare i tifosi, la società ha studiato stasera una serie di iniziative dedicate: «lo sono la Roma», claim della campagna abbonamenti del prossimo anno che è stata già sottoscritta da oltre 11 mila tifosi, è la scritta celebrativa stampata sulle t-shirt che saranno indossate anche dai calciatori durante il riscaldamento. Poi ci saranno contest (che permetteranno ai vincitori di incontrare i calciatori al termine della gara) e premi per gli abbonati più rapidi (i primi due) a sottoscrivere la tessera per il prossimo anno.

Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, poi, lo stadio renderà omaggio alla formazione femminile che ha vinto lo scudetto – sabato le ragazze di Spugna hanno superato 2-1 l’Inter – e farà un giro di campo. Per permettere a tutti di partecipare alle iniziative in programma, i cancelli dello stadio saranno aperti alle 16.