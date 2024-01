Il Messaggero (P. Liguori) – Nella calza della Befana abbiamo trovato un bambino di 19 anni. E meno male, altrimenti Mourinho stasera rischiava di fare un’altra foto di gruppo con un buco. Ma come fanno i critici ad avere giudizi così precisi su una squadra che, ancora oggi, non ha una rosa strutturata? Il gioco di attaccare l’allenatore non ha funzionato e regge sempre meno. L’unica certezza, all’inizio di un anno nuovo è la forza del circolo tifosi-squadra-José.

Un fenomeno del genere si è visto raramente con tanta continuità. Ed è questo clima che può fare la differenza contro un’Atalanta più ricca di noi. A questa proprietà va il merito di aver salvato e rilanciato la Roma dopo le terribili purghe di Pallotta. Ha fatto bene con l’arrivo di Mou, Dybala e Lukaku, sta continuando a prendere decisioni giuste. Ora, visto che siamo felicemente affidati a Mourinho, non sarebbe il caso di dare qualche certezza?