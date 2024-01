Il Messaggero (G. Lengua) – Se l’emergenza in difesa è ormai certificata, quella a centrocampo rischia di scoppiare da un momento all’altro. Ad accendere un faro sul reparto è stato Mourinho commentando il recente infortunio di Paredes che ha subito una forte contusione al piede destro durante la partita contro la Cremonese: “Non c’è frattura, ma non so se può giocare”. Nonostante non sia al meglio, Mou si aspetta che oggi l’argentino gli regali la disponibilità per giocare. Altrimenti sarebbero guai, perché Cristante non potrebbe essere più arretrato in difesa. A quel punto o Celik dovrebbe essere spostato al centro oppure dopo appena un allenamento toccherebbe al giovanissimo Huijsen.

A proposito dell’olandese, è stato ufficializzato proprio ieri per consentire a Mourinho di inserirlo tra i convocati e se necessario sfruttarlo stasera. È nella Capitale da 48 ore e il tecnico vorrebbe aspettare per utilizzarlo. Se Paredes dovesse farcela, allora Cristante arretrerà e le mezzali a centrocampo saranno Bove e Pellegrini. Sulla corsia di destra, invece, è in vantaggio Kristensen su quella di sinistra Zalewski, mentre in attacco giocherà la coppia Lukaku-Dybala.