Nella Roma rientra l’emergenza Covid

Il Tempo (F. Biafora) – Nella Roma c’era un po’ di preoccupazione per l’esito del secondo ciclo di tamponi, viste le quattro positività evidenziate dal primo. Per fortuna però, solo esiti negativi, così Paulo Fonseca ha potuto dirigere il primo allenamento nel tardo pomeriggio, dando il via alla stagione 2020/21 della Roma. Tutti presenti e a disposizione, eccezion fatta per i positivi al Covid-19 e Pastore, che sta recuperando dall’operazione all’anca. Capitolo mercato: si complica l’operazione Milik–Dzeko, perché il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha gradito la telefonata fatta da Andrea Pirlo all’attaccante polacco e ora si sta impuntando su una valutazione molto alta del cartellino di Milik. Nelle prossime ore, l’agente del centravanti parlerà con De Laurentiis, cercando di fagli abbassare le pretese.