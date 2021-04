Nela: “Occorre sintonia tra l’allenatore e un d.s. che non pensi solo alle plusvalenze, ma a fare acquisti funzionali a un progetto tecnico”

Sebino Nela, ex giocatore della Roma, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport ed ha parlato anche del futuro del club giallorosso. Queste le sue parole:

Come vede il futuro giallorosso?

Occorre sintonia tra l’allenatore e un d.s. che non pensi solo alle plusvalenze, ma a fare acquisti funzionali a un progetto tecnico. Vanno bene giovani come Villar, Ibanez o Mancini, perché non è detto che alla piazza bisogna per forza dare dei “nomi” importanti se non sono necessari. Anche qui l’Atalanta, spendendo decine di milioni meno delle altre, riesce a fare meglio. E ha portato a casa anche il nuovo stadio.

Faccia lei un programma.

Prendo il migliore tecnico in circolazione – Gasperini? Guardiola? Chi si ritiene giusto – e poi si spiega chiaramente ai tifosi che si comincia un progetto destinato a durare nel tempo e in cui occorrerà anche fare dei sacrifici per investire e avere un impianto di proprietà. Magari la Roma arriverà in Champions vincendo l’Europa League.